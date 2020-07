O ecofeminismo pode ser a “luta do futuro”, mas “não vamos lá com palhinhas de bambu”

Maria Mesquita não sai de casa sem um livro. Na sua mala tanto viajam as obras ressonantes da histórica activista Angela Davis como as investigações emergentes de sociólogas como Ariel Salleh. Desde pequena que olha para a destruição ambiental e para os problemas de género como “temas urgentes” e é na leitura que procura entender “os porquês”. “Para mim, os problemas existiam isoladamente. Foi a ler que percebi como o feminismo funciona, como se relaciona com a ecologia e que até há uma palavra para essa união, o ecofeminismo”, diz Maria, de 17 anos.

