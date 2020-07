Golpe no turismo inglês preocupa Douro, com vendas de vinho a recuar 15%

O Algarve não é a única região preocupada com as consequências da exclusão de Portugal da lista britânica dos países de baixo risco em relação à covid-19. O Douro também encara essa decisão com preocupação, dado que pode agravar a quebra das vendas no mercado interno, que no primeiro semestre terão rondado os 15% em volume e 16% em facturação.

