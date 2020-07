Como a Europa subsidia com milhares de milhões os principais causadores do aquecimento global

Não há muito a dizer sobre Berchem, uma pequena aldeia com menos de mil habitantes, a 15 minutos de carro da capital do Luxemburgo. Mas todos os dias passam por ali de oito a dez mil pessoas. Vão ao único ponto de turismo daquela terra: a maior bomba de gasolina da Europa. Ali vende-se mais combustível do que em qualquer outro lugar, cerca de 260 milhões de litros por ano. No site da gasolineira há promoções em destaque — “oferecemos aos camionistas que abastecem mais de 500 litros um café gratuito” —, mas não são essas que fazem de Berchem um ponto no mapa para camionistas, cidadãos franceses, alemães e belgas. A razão é óbvia: 0,95 euros por litro de gasóleo, 1,06 por litro de gasolina.

