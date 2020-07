Treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo infectado com covid-19

O treinador brasileiro de futebol Vanderlei Luxemburgo, que orienta o Palmeiras, está infectado com covid-19, anunciou o próprio nas redes sociais, garantindo estar “tranquilo” e “assintomático”.

“O meu teste deu positivo à covid-19. Já estou de quarentena, em casa, de castigo”, afirmou, com ironia, o ex-seleccionador brasileiro e antigo técnico do Real Madrid, que, face aos seus 68 anos, está no grupo de risco.

Após exame nesta sexta-feira (03/07), o técnico Vanderlei Luxemburgo testou positivo para o Covid-19.



O resultado saiu ainda na noite de sexta e o corpo médico do Palmeiras imediatamente comunicou o treinador e seguiu todas as medidas do protocolo.

Vanderlei Luxemburgo, recentemente operado à vesícula, garantiu não ter “qualquer dor” e estar a ser “acompanhado pelos médicos do Palmeiras”, que o vão manter afastado da equipa até ter resultado negativo ao novo coronavírus.

No currículo, Luxemburgo conta com a vitória na Copa América de 1999, ao comando do Brasil, e cinco campeonatos brasileiros, dois pelo Palmeiras (1993 e 1994) e um por Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) e Santos (2004).