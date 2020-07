Sergio Ramos volta a decidir e o Real Madrid tem o título na mão

O Real Madrid vai acabar a jornada 34 da Liga espanhola com quatro pontos de vantagem para o Barcelona, no pior dos cenários, e com sete, caso se dê o desfecho mais positivo.

Neste domingo, a equipa de Zidane venceu o Athletic Bilbau, no País Basco, por 0-1, ultrapassando aquele que era, em tese, o desafio mais espinhoso fora de casa nas últimas cinco rondas do campeonato. E cunhou uma diferença confortável para o Barcelona, que visita neste domingo (21h) um Villarreal em luta pelos lugares de Liga dos Campeões. O Athletic, por outro lado, pode perder terreno na luta pela Europa – está a dois pontos da Real Sociedad, que ainda não jogou nesta ronda.

No San Mamés, o jogo do Real não foi tão conseguido como outros que a equipa já fez no pós-confinamento. Com Militão no “onze” – o ex-FC Porto fez um grande jogo –, a primeira parte foi, de resto, muito dividida, e, depois de uma boa oportunidade desperdiçada por Benzema, aos 4’, Iñaki Williams e Raúl Garcia, aos 6’ e aos 17’, poderiam ter complicado a vida ao líder do campeonato – valeu Courtois. Benzema ainda voltou a falhar outro lance perigoso antes do intervalo.

Na segunda parte, a partida não melhorou de qualidade, tendo mesmo piorado em matéria de lances de perigo. Aos 72’, Marcelo caiu na área e o árbitro deixou seguir a jogada. Depois de alertado pelo VAR, o juiz apitou para penálti e Sergio Ramos fez o que tem feito com mestria: converter pontapés dos 11 metros. Foi o 16.º penálti consecutivo convertido pelo central, que chegou aos 12 golos na temporada e voltou a decidir uma partida para o Real, à semelhança do que tinha feito na ronda anterior, frente ao Getafe.

Benzema ainda teve uma terceira oportunidade para mostrar que não acordou inspirado e pouco mais se passou até ao final.