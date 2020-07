Rúben Amorim: “Preparo-me para um dia perder, mas não será esta semana”

Desde que chegou ao Sporting, Rúben Amorim quase só ganha. São cinco vitórias e um empate como treinador dos “leões”, um registo semelhante ao que tinha como técnico do Sp. Braga na I Liga (oito vitórias e um empate). O jovem técnico está numa boa fase e que está preparado para sofrer uma derrota mais cedo ou mais tarde. Mas, claro, prefere que seja o mais tarde possível, e espera que não seja nesta segunda-feira, frente ao Moreirense, em jogo a contar para a 30.ª jornada.

“Preparo-me para um dia perder, mas não será esta semana, é sempre assim que penso. Perder faz parte do jogo, quando perdermos logo se vê”, frisou o técnico “leonino”, reconhecendo que é “normal” ser considerado o “treinador da moda” no futebol português: “As vitórias trazem isso. Duas derrotas mudam o cenário, temos de ter noção de que tudo muda de um momento para o outro. O nosso foco é ir trabalhando da mesma maneira. É continuar assim e que continue por muito tempo.”

A melhor série da época do Sporting tem sido feita com base em jovens da formação e Amorim está satisfeito com o rendimento deles, assinalando que estes jovens estão a ganhar o lugar para a próxima época e que esta fase está a servir para avaliar as necessidades da equipa para 2020-21: “Todos os treinadores usam estes jogos para ver o que vão precisar no futuro. Foi o que fizemos, temos uma noção do que temos, mas não sabemos como irá ser o mercado. O principal é vermos que temos jogadores em casa para sermos competitivos na próxima época.”

Por serem jovens, o técnico diz que tem de estar sempre em cima deles para que o nível continue alto. “Estamos sempre em cima deles. Eles sabem que se facilitarem têm o lugar em risco. A vida de um clube grande são vitórias, cinco jogos não são nada”, reforçou. Sobre eventuais contratações, Amorim frisou que ainda é cedo para falar disso: “Vamos fazendo uma avaliação. Sabemos o que precisamos, depois vemos as propostas que temos, os jogadores que vão sair e que querem sair, faço questão de saber isso. Vamos buscar jogadores de qualidade e não jogadores para vermos o que dá.”

Para o jogo desta segunda-feira em Moreira de Cónegos, Amorim já terá à sua disposição Jovane Cabral e Marcos Acuña. “É sempre um bom sinal ter os jogadores à disposição. O Jovane estava numa boa fase, o Marcos dá coisas diferentes do Nuno Mendes, mas todos tem de lutar por um lugar durante a semana”, referiu o técnico, assinalando que Vietto, que parecia descartado para o que resta da época, está a recuperar mais depressa do que o previsto: “Se ainda vai jogar, não sei dizer ao certo, mas a recuperação do Vietto é surpreendente.”

Sobre o seu próximo adversário, Amorim falou de “uma excelente equipa com um excelente treinador”. “Tem boa organização defensiva, um bloco um pouco mais baixo, é forte nas bolas paradas, tem jogadores de qualidade e joga sem pressão. O Sporting vai estar preparado e escolhemos os jogadores com mais energia porque vai ser uma luta”, observou.