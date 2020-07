Roma sofre terceira derrota consecutiva

O desconfinamento não está a correr nada bem à Roma de Paulo Fonseca. A formação romana sofreu neste domingo a sua terceira derrota consecutiva na Série A italiana, perdendo por 2-1 no San Paolo frente ao Nápoles. Com mais este desaire, o terceiro em quatro jogos desde a retoma, a Roma ficou ainda mais longe da Atalanta, que ganhou (0-1) ao Cagliari - já são 15 pontos de vantagem da equipa de Bérgamo sobre os romanos, que se deixaram apanhar pelo Nápoles, ambos com 48 pontos.

Depois de uma primeira parte sem golos, Callejón colocou o Nápoles em vantagem aos 55’, dando o melhor seguimento a um cruzamento do lateral português Mário Rui. Cinco minutos depois, Henrikh Mkhitaryan nivelou o resultado com um excelente pontapé de fora da área, mas Lorenzo Insigne, no golo mais espectacular da noite, deu o triunfo aos napolitanos aos 82’. O carismático capitão do Nápoles recolheu a bola na esquina da área e, com o pé direito, fez um remate indefensável para Pau Lopez.