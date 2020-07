Inter perde e falha aproximação à Lazio

O Inter de Milão foi neste domingo derrotado por 2-1 na recepção ao Bolonha, em jogo da 30.ª jornada da Série A italiana, e desperdiçou a oportunidade de pressionar a segunda classificada Lazio.

Os milaneses até se colocaram em vantagem aos 22’, quando o elga Romelu Lukaku bateu Skorupski e colocou o conjunto “nerazzurri” na frente, num lance em que fez emenda para dentro da baliza, após um primeiro cabeceamento ao poste de Lautaro Martinez.

No segundo tempo, o avançado argentino voltou a ter nova oportunidade para marcar, já quando o Inter jogava com mais um elemento, face à expulsão de Roberto Soriano, aos 57’, mas foi displicente ao marcar uma grande penalidade, aos 62’.

Apesar de estar em inferioridade numérica no Giuseppe Meazza, o Bolonha acabou por conseguir virar o jogo, com golos do gabonês Musa Juwara (74') e do compatriota Musa Barrow (80'). Pelo meio, também o Inter viu Bastoni receber ordem de expulsão (77').

A formação de Antonio Conte interrompeu uma série de quatro resultados positivos e não aproveitou a derrota (3-0) da Lazio no sábado, frente ao AC Milan, mantendo-se no último lugar do pódio, com 64 pontos, a quatro da equipa romana, e pode ver ainda a Atalanta ficar a um, caso triunfe hoje em Cagliari. Já o Bolonha, com 41, subiu à nona posição.