Gil Vicente sobrevive a meia hora com dez e tem permanência na mão

O Gil Vicente venceu o Rio Ave por 1-0, neste domingo, em jogo da ronda 30 da Liga portuguesa. Com este resultado, os minhotos chegam aos 36 pontos e praticamente garantem a permanência – o Portimonense está já a nove pontos de distância. Já a equipa de Vila do Conde perde terreno para o Sp. Braga na luta pelo quarto lugar (está a seis pontos) e pode ser ultrapassada pelo Famalicão no quinto lugar, a última posição “europeia”.

O jogo em Barcelos, neste domingo, foi rico. Ainda que nem sempre bem jogada, a partida teve um golo, uma expulsão, golos anulados, penálti revertido pelo VAR, várias oportunidades de golo e até entradas mais agressivas, que trouxeram vivacidade ao jogo.

Na primeira parte, o Rio Ave foi o primeiro a criar perigo, aos 10’, com um cruzamento de Dala não finalizado por Diego Lopes. Mas, apesar do domínio territorial e de posse de bola por parte do Rio Ave, o Gil teve os lances mais perigosos: Rúben Ribeiro não marcou aos 17’, Lourency falhou aos 45’ e Sandro Lima fez o mesmo aos 45+1’. Já antes disso, aos 39’, um livre de Rúben Ribeiro permitiu a Rodrigo cabecear para o único golo do jogo.

Aos 57’, uma entrada de Rúben Fernandes sobre Taremi num ataque prometedor levou o árbitro Iancu Vasilica a expulsar o central, por segundo amarelo. No minuto seguinte, Lourency carregou Dala e houve apito para penálti. Depois de uma longa revisão do lance, o árbitro reverteu a decisão, considerando insuficiente a carga do jogador do Gil.

A equipa de Barcelos jogou mais de meia hora com dez jogadores, mas até teve bons lances aos 65’, por Lourency, e aos 87’, por Lino. O Rio Ave também teve uma boa oportunidade por Taremi, aos 68’, mas o falhanço flagrante não permitiu à equipa de Carlos Carvalhal conseguir pontuar em Barcelos, depois de uma segunda parte com mais paragens do que futebol - e os dez minutos de tempo adicional atestam-no.