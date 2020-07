Frederico Silva e Inês Murta vencem em Lisboa

Treinos intensos com João Sousa nos dias que antecederam o Circuito Senior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT) deram confiança a Frederico Silva para poder vencer o melhor tenista português de sempre. Na final da segunda etapa que terminou no Lisboa Racket Centre, Silva foi superior a Sousa nos dois sets.

“Foi o melhor jogo que fiz desde que voltámos à competição depois desta paragem prolongada e estou muito satisfeito”, resumiu Frederico Silva (193.º), após derrotar Sousa (66.º), por 6-3, 6-4.

Com uma atitude muito positiva ao longo de todo o encontro, o esquerdino nascido há 25 anos nas Caldas da Rainha confirmou a qualidade que o levou já a derrotar três tenistas do top 100 no circuito internacional e, desde o break no quarto jogo, tomou o ascendente no encontro. “Tinha de entrar bem, porque o João é um jogador de nível top 100, top 50 até, que está há muitos anos nesta classificação. Talvez hoje ele não tenha conseguido fazer o seu melhor jogo, mas eu soube aproveitar isso”, frisou.

Já Sousa foi mais sucinto: “Faltou nível, faltou intensidade, faltou atitude. O Frederico esteve muito bem e com muito boa atitude. Tudo aquilo que eu não tive, ele teve”.

Na final feminina do torneio dotado com 15 mil euros em prémios monetários, Inês Murta (645.ª no ranking mundial) viu premiada a maior agressividade para vencer a favorita Francisca Jorge (579.ª), por 6-1, 6-3, e vingar a derrota, uma semana antes, em Vale do Lobo. “Tacticamente, joguei bastante melhor do que na final do Algarve. As vitórias dão sempre confiança”, afirmou Murta.

A terceira e última etapa do Circuito Sénior FPT decorre esta semana no Tennis Club da Figueira da Foz, antes da realização do Campeonato Nacional Absoluto, no Complexo Desportivo do Monte Aventino, no Porto.