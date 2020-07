Espanyol quase condenado à descida

Depois de 26 épocas consecutivas em La Liga, o Espanyol de Barcelona está praticamente condenado a joga na II Liga espanhola na próxima época. No duelo de aflitos, a formação catalã perdeu em casa, neste domingo, com o Leganés por 0-1 e está cada vez mais presa ao último lugar - tem 24 pontos e já está a 11 do Celta de Vigo, o primeiro dos não despromovidos.

Um golo do antigo lateral do Sporting Jonathan Silva aos 53’ deu novo fôlego ao Leganés, que teve o internacional português Kevin Rodrigues no “onze” inicial. A equipa dos arredores de Madrid continua no penúltimo lugar, agora com 28 pontos, menos um que o Maiorca (18.º) e menos sete que o Celta (17.º).

Na próxima jornada, em que defronta o Barcelona em Camp Nou, poderá ficar já confirmada a descida de um dos históricos do futebol espanhol, com 84 temporadas no primeiro escalão - melhor que o Espanyol, só as 88 temporadas de Barcelona, Real Madrid e Athletic Bilbau, as três equipas que nunca desceram de divisão.