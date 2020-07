City perde em Southampton depois de ganhar ao campeão

Depois de tão grande demonstração de força frente ao campeão Liverpool, o Manchester City sofreu uma inesperada derrota em Southampton por 1-0 em jogo da 33.ª jornada da Premier League inglesa. Foi a nona derrota da temporada no campeonato para a formação orientada por Pep Guardiola, num jogo em que os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares.

O triunfo claro por 3-0 no Etihad frente a um Liverpool ressacado da festa do título parecia relançar o City para o que resta da época, onde ainda tem uma Liga dos Campeões para disputar, mas a formação de Manchester acabou por ser vítima de si própria frente a um adversário do meio da tabela.

Foi numa saída desastrada para o ataque que o City consentiu o único golo do jogo aos 16’. Ainda no seu meio-campo, Zinchenko perde a bola para Che Adams, que vê o adiantamento de Éderson Moraes na baliza dos visitantes e faz um chapéu ao brasileiro quase do meio-campo que só parou no fundo da baliza.