Barcelona ignorou a crise em Villarreal

Depois do que tinha feito o Real em Bilbau, o Barcelona tinha de responder na mesma moeda e foi o que fez frente ao Villarreal, um triunfo por 1-4, com o fantástico trio de ataque composto por Lionel Messi, Luis Suárez e Antoine Griezmann (de regresso ao “onze”) a proporcionar momentos de grande espectáculo. Foi a melhor resposta da equipa catalã numa altura em que muito se fala de crise e da possível saída de Messi em 2021.

Sendo a crise real, ou não, a verdade é que o Barcelona terá feito uma das suas melhores exibições dos últimos tempos. Logo aos 3’, Messi levou a bola até à área, deixou para a Alba, que fez o cruzamento na direcção de Griezmann. O francês tentou o remate de calcanhar, mas quem marcou foi Torres, na própria baliza. A resposta do “Submarino Amarelo” veio pouco depois, com Moreno a concretizar uma excelente jogada de contra-ataque e após um primeiro remate de Cazorla que Ter Stengen não agarrou.

Até ao intervalo, a equipa de Quique Setién, que teve Nelson Semedo de início, ainda marcou mais dois golos, ambos espectaculares e com um elo em comum, Messi, autor de duas assistências.Primeiro, aos 20’, levou a bola até à área contrária, deixou em Suárez, que, bem longe da baliza, fez o 1-2. Depois, aos 45’, voltou a fazer o mesmo, desta vez deixando de calcanhar para um espectacular remate certeiro de Griezmann. Ansu Fati fechou as contas do jogo aos 86’.