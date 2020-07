Neste Estação Imagem cabe a tensão, o conflito e uma nota de esperança

Dois homens empurram um pequeno veículo por uma estrada gelada. Tanto a indumentária como a neve na margem do caminho indiciam um inverno rigoroso, combatido por um deles com a calidez de um cigarro pendurado na boca. Apesar de as duas figuras estarem em primeiro plano, o que nos prende à fotografia captada por Kevin Frayer para a Getty Images é o cenário que se ergue nas suas costas: grossas colunas de fumo, expelidas por torres que servem de escape a uma central de carvão de Shanxi, na China, que ensombra o bairro instalado nas imediações. Na mesma parede, seja numa refinaria em Valparaíso como num campo de petróleo em Kern River (Califórnia) densamente povoado por bombas de sucção, as imagens reunidas na exposição SOS Clima, inaugurada hoje na Sala da Cidade, em Coimbra, mostram um planeta em estado de emergência.

Continuar a ler