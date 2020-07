Santos Silva propõe que ingleses visitem Portugal sem passar por Lisboa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, está a trabalhar em soluções que permitam a abertura de um corredor aéreo entre o Reino Unido e Portugal. Uma possibilidade é mostrar que os ingleses podem visitar Portugal sem passar pela região de Lisboa.

“Pensando no raciocínio britânico, a consequência lógica é que as viagens não sejam recomendadas aquela zona específica”, avançou o ministro português numa entrevista no Jornal da Tarde da RTP, este sábado, sobre o facto de Portugal não estar na lista inglesa de países de baixo risco para a covid-19, publicada esta sexta-feira.

Durante a entrevista, Santos Silva voltou a classificar a decisão britânica como “absurda”. “Comparar números relativamente a doenças e vítimas é sempre uma coisa horrível, mas o absurdo é que o Reino Unido quer impor quarentena a passageiros oriundos de um país que apresenta, no conjunto de indicadores da pandemia, melhores resultados do que a pandemia”, justificou Santos Silva. "Mas é preciso ouvir os argumentos do outro país e encontrar soluções.”

Ao todo, o Reino Unido soma 284.276 casos de covid-19 e 44.131 óbitos. Em Portugal, há 43.659 casos confirmados com 1605 mortes. Embora ambos os países registem cerca de 4.000 casos por milhão de habitantes de acordo com dados compilados pela AFP, o Reino Unido apresenta uma taxa de mortalidade significativamente maior. A taxa de mortalidade de Portugal pelo novo coronavírus é de 156 por milhão de habitantes, enquanto a britânica é de 650.

Santos Silva admite, no entanto, que percebe a preocupação do Reino Unido. “Nós actualmente estamos com um surto localizado em certas freguesias da Grande Lisboa que é preocupante. E portanto eu percebo que o Ministério Estrangeiro de um certo país avise ‘atenção, se viajarem para Portugal, numa zona do país há problemas ainda com a epidemia”, continuou. “O que não percebo é a quarentena.”

“Se a Madeira e os Açores são considerados como destinos seguros [pelo Reino Unido] não se compreende que passeiros oriundos da Madeira e dos Açores chegados ao Reino Unido tenham de estar em quarentena”, sublinhou Santos Silva. “A única razão pela qual Portugal foi colocado na lista é a incidência da pandemia na região de Lisboa.”

“Nós temos de combater rapidamente e eficazmente os surtos que vamos tendo, porque tem um prejuízo para a imagem do país”.