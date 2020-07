Mau tempo no Japão provoca dois mortos e 13 desaparecidos. Mais de 75 mil pessoas retiradas de casa

As fortes chuvas no sudoeste do Japão provocaram neste sábado inundações e deslizamentos de terra e causaram pelo menos dois mortos e 13 desaparecidos, encontrando-se pessoas presas nos telhados à espera de socorro, disseram as autoridades.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, criou um grupo de trabalho e prometeu fazer o máximo para resgatar os desaparecidos, anunciando que cerca de dez mil soldados foram mobilizados para as operações de resgate.

As autoridades japonesas já tinham ordenado a retirada de cerca de 75 mil pessoas no sudoeste do país, devido às fortes chuvas das últimas horas e que devem continuar este fim-de-semana.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu o nível mais alto de alerta na escala de emergência para as duas regiões mais afectadas e também pediu aos habitantes dessas áreas que deixassem as casas e fossem para lugares designados para se protegerem.

As imagens de televisão da emissora pública nipónica, a NHK, mostraram grandes áreas da cidade de Hitoyoshi, em Kumamoto, inundadas por águas barrentas que transbordaram do leito do do rio Kuma. Muitos carros estavam submersos. Deslizamentos de terra destruíram casas e águas das enchentes arrastaram troncos de árvores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No distrito de Tsunagimachi, duas das três pessoas soterradas devido aos deslizamentos de terra foram resgatadas já sem sinais vitais. As equipas de resgate ainda procuram uma terceira pessoa. A NHK noticiou que pelo menos 13 pessoas estão desaparecidas.

As autoridades de Kumamoto dizem que ainda estão a avaliar a extensão dos danos.

As inundações também cortaram as linhas de energia e comunicação. Cerca de oito mil casas em Kumamoto e na vizinha Kagoshima estavam sem electricidade, de acordo com a Kyushu Electric Power Co.