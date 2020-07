Dia da Independência: Trump defende monumentos e estátuas e ataca “revolução cultural de esquerda”

O Presidente dos Estados Unidos abriu na sexta-feira as celebrações do Dia da Independência (ou 4 de Julho) no Monte Rushmore, onde defendeu os monumentos do país numa altura em que se vive um debate sobre racismo e símbolos nacionais. Apesar da pandemia, o discurso de Trump focou-se no ataque ao que diz ser uma “revolução cultural de esquerda”.

“O Monte Rushmore [famoso pelos rostos de quatro ex-presidentes esculpidos na montanha] será para sempre um tributo eterno aos nossos antepassados e à nossa liberdade”, disse Donald Trump num estrado decorado com bandeiras norte-americanas e com o imponente monumento como cenário de fundo.

“Este monumento nunca será profanado. Estes heróis nunca serão desfigurados. O seu legado nunca será destruído”, prometeu, enquanto os participantes aplaudiam e gritavam “USA, USA [EUA, EUA]”.

O evento atraiu cerca de 7500 pessoas que foram acondicionadas num pequeno anfiteatro. Muitas não usaram máscaras, num claro desafio aos conselhos das autoridades de saúde pública que instaram os americanos a evitar grandes reuniões para impedir a disseminação da covid-19 — esta sexta-feira, foram registadas 754 mortes e 60.383 novos infectados (um novo recorde) em território norte-americano.

Fotogaleria

No mesmo dia em que sete estados norte-americanos registaram números recordes de novos casos de covid-19, a pandemia atingiu também o círculo interno de Trump. Kimberly Guilfoyle, uma oficial sénior da campanha e namorada de Donald Trump Jr., soube que estava infectada com o vírus antes do evento no Dakota do Sul. Trump Jr. não está infectado, revelou fonte próxima de Trump à Reuters.

De acordo com o The New York Times, foram poucas as menções de Trump à pandemia que assola os Estados Unidos e o mundo. Em vez disso, Trump usou grande parte do seu discurso para criticar a remoção de estátuas e de símbolos confederados durante os protestos contra o racismo que se espalharam pelo país após a morte do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia branco. “A nossa nação está a testemunhar uma campanha implacável para apagar a nossa história, difamar os nossos heróis, apagar os nossos valores e doutrinar os nossos filhos”, alertou. "Os nossos filhos são ensinados na escola a odiar o próprio país”, acrescentou.

O Presidente denunciou o que chamou de “revolução cultural de esquerda”, que disse ter sido “orquestrada para derrubar a revolução americana”. “Ao fazer isso, eles destruiriam a mesma civilização que resgatou biliões da pobreza, doenças, violência e fome, e que levou a humanidade a novos patamares de realizações, descobertas e progressos”, salientou o Presidente, para concluir: “Eles estão determinados a derrubar todas as estátua, símbolos e memória da nossa herança”.

Segundo o líder dos EUA, que vai procurar a reeleição nas eleições de 3 de Novembro, o objectivo dos manifestantes é “acabar com os Estados Unidos”. “Multidões furiosas estão a tentar derrubar as estátuas dos nossos fundadores, desfigurar os nossos monumentos mais sagrados e desencadear uma onda de crimes violentos nas nossas cidades”, sustentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Monte Rushmore, que representa os presidentes dos EUA George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, não recebia um espectáculo de fogo-de-artifício desde 2009 por causa das preocupações ambientais, avança a Reuters.

Trump anunciou que vai criar um “Jardim Nacional dos Heróis Americanos”, que descreveu como um grande parque ao ar livre com estátuas dos “maiores americanos que já viveram”, mas não forneceu mais detalhes. Trump participará numa outra celebração do feriado de 4 de Julho este sábado, em Washington D.C..