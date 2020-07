Baixo Guadiana: no voo do girocóptero, dos flamingos, das amêndoas

“Vê-se tudo com uma perspectiva diferente e é esse o encanto”, resume Pedro Cotovio. Lá de cima, meros 150 a 300 metros de altitude, logo se avista o quadriculado dos campos agrícolas e de algumas urbanizações. Sobrevoa-se o casario de Monte Gordo, de Altura, Manta Rota, e um areal infinito que desagua no rendilhado de ilhas, sapais e canais da ria Formosa. De repente, já estamos sobre a minúscula e sempre mimosa aldeia de Cacela Velha, coroa caiada sobre a falésia, com a sua igreja e fortaleza a destacarem-se na paisagem. No regresso, um mergulho de cor-de-rosa, entre a geometria colorida das salinas de Castro Marim e as dezenas de flamingos que ali encontram abrigo.

