Uma lei cheia de “buracos” ameaça a política ambiental na Europa

Quando nos explicaram, pela primeira vez, o estranho caso da ETD (Directiva de Tributação da Energia), numa conversa com especialistas do Governo português, tomámos nota da imagem usada: “É como um queijo suíço...” Dias mais tarde, uma outra especialista, desta vez do Governo sueco, explicou o problema da mesma forma: “A directiva tornou-se um queijo suíço, com muitos buracos, muitas excepções”, descreve Susanne Åkerfeldt. Quando o anterior director-geral do Clima da Comissão Europeia, Jos Delbeke, nos tenta explicar porque é urgente rever esta lei, criada em 2003, quando a consciência das alterações climáticas era muito menos urgente, também ele repete a metáfora: “É como um queijo, com grandes buracos.”

Continuar a ler