Auchan, Pingo Doce e Sogrape negam acusaçãode concertação de preços

O grupo Auchan, Pingo Doce e Sogrape negam a acusação da Autoridade da Concorrência (AdC) de estarem a concertar preços de venda ao público durante anos, prejudicando o consumidor.

Na manhã de sábado, seis grupos de distribuição alimentar — Pingo Doce, Auchan, Lidl, Intermarché, E-Leclerc e Modelo Continente (um supermercado do grupo Sonae, dono do Público) — e dois fornecedores de sumos, vinhos e outras bebidas (Sumol+Compal e Sogrape), foram acusados pela AdC de alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos seus principais produtos.

Os comportamentos das empresas eram alvo de investigação há anos, com a AdC a esclarecer que decorreram entre 2002 e 2017 no caso da Sumol + Compal, e 2006 e 2017 no caso da Sogrape. “Esta é uma prática que prejudica os consumidores, privando-os da opção de escolha pelo preço dos produtos que compram na grande distribuição”, lê-se no comunicado da AdC.

O Pingo Doce diz que vai contestar a acusação. Em comunicado, o grupo frisa que está seguro da conduta e “trabalho diário para levar até aos consumidores portugueses as melhores oportunidades de preço e promoções, e os maiores descontos”. Já a resposta do grupo Auchan nota que “são assegurados internamente todos os processos de controlo” a fim de evitar qualquer tipo de prática semelhante à da concertação de preços.”

O grupo Sogrape sublinha que a nota de ilicitude da AdC “corresponde, nos termos da Lei, apenas a uma possibilidade razoável de vir a ser proferida uma decisão condenatória” pela concorrência e reitera que “pauta a sua actividade comercial pelo estrito cumprimento da Lei”.

Segundo o site da AdC, estão em curso mais de dez investigações no sector da grande distribuição de base alimentar, algumas ainda sujeitas a segredo de justiça. A 25 de Junho, a autoridade também tinha acusado a fabricante Bimbo Donuts de concertar os preços de venda dos produtos alimentares.