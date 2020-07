Vitória da Juventus, recorde para Buffon e golaço de Ronaldo

Foi uma tarde especial de futebol em Turim por todas as razões. Foi a tarde do “Derby della Mole”, mais um capítulo da rivalidade citadina mais antiga do futebol italiano, o confronto entre Juventus e Torino. Mas também foi a tarde em que um jogador histórico bateu mais um recorde e a tarde em que um certo avançado português marcou mais um grande golo.

Vamos por partes. De acordo com o que representam actualmente no “calcio”, a Juventus impôs a sua natural superioridade e triunfou sobre o Torino, por 4-1, mantendo-se em bom ritmo para conquistar mais um “scudetto” (que será o 36.º e o nono consecutivo), mas ainda é cedo para celebrar. Ainda falta muito campeonato (oito jornadas) e a Lazio continua perto - está a sete pontos e tem menos um jogo, defrontando, ao final da noite (20h45), o AC Milan.

Foto Buffon nos seus tempos de Parma, em 1997 Sean Gallup/Reuters

Agora o recorde. Assim que se iniciou a partida, Gianluigi Buffon tornou-se no jogador com mais jogos realizados na Série A italiana, 648, ultrapassando nesta lista Paolo Maldini (647), de quem chegou a ser contemporâneo. O veterano guarda-redes de 42 anos estreou-se no já longínquo ano de 1995, então ao serviço do Parma. E já podia ter chegado a este recorde mais cedo, não fosse a época de 2006-07 em que esteve com a Juventus na Série B (devido ao escândalo do Calciocaos) e a passagem, na época passada, pelo PSG.

A estreia de Buffon aconteceu há quase 25 anos, a 19 de Novembro de 1995, num Parma-AC Milan que terminou num empate sem golos. Ao seu lado no Parma, estava o central português Fernando Couto e jogadores como Cannavaro, Dino Baggio ou Gianfranco Zola. Nos “rossoneri”, treinados por Fabio Cappello, estavam Maldini, Boban, Roberto Baggio ou Weah.

Finalmente os golos, num jogo que foi quase sempre de sentido único. Dybala colocou a “vecchia signora” na frente logo aos 3’, após passe de Cristiano Ronaldo, Cuadrado dobrou a vantagem aos 29’, com Belotti a reduzir para o “Toro”, de penálti, em cima do intervalo.

Depois, na segunda parte, Cristiano Ronaldo fez algo que ainda não tinha feito com a camisola da Juventus. Aos 61’, CR7 apontou o 3-1 na cobrança de um livre directo, o primeiro que o português marcou pelos “bianconeri”, naquele que foi o seu 29.º golo da temporada - já ultrapassou o seu registou da época passada, a primeira ao serviço da “Juve”.

A fechar as contas do jogo, aos 87’, Koffi Djidji, internacional pela Costa do Marfim nascido em França, desviou para a própria baliza um cruzamento de Douglas Costa.