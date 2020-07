Valtteri Bottas garante primeira pole position da época

Valtteri Bottas (Mercedes) garantiu este sábado, com um tempo recorde de 1m02,939s no Red Bull Ring, o primeiro lugar da grelha de partida do Grande Prémio inaugural da temporada 2020 - o primeiro de dois consecutivos agendados para a Áustria -, conseguindo, apesar de ter saído de pista na última volta, a 12.ª pole position da carreira, que segurou por arrepiantes 12 milésimos de segundo, à frente do companheiro de equipa Lewis Hamilton.

Entre algumas surpresas, destaque para o britânico Lando Norris (McLaren), que obteve o quarto melhor tempo, depois de Max Verstappen (Red Bull) - vencedor dos dois anteriores GP austríacos -, superando o outro Red Bull, de Alexander Albon, e relegando o mexicano Sergio Pérez (Racing Point) para a sexta posição.

Na quarta linha da grelha surge outra surpresa, com o francês Charles Leclerc, da Ferrari (que em 2019 conseguiu a pole na Áustria), a debater-se para não cair para uma posição ainda mais preocupante, como a do companheiro e tetracampeão Sebastian Vettel (P11).

Depois de os comissários terem, ao início da madrugada, rejeitado o protesto da Red Bull, validando o sistema DAS da Mercedes - sistema de direcção de eixo duplo -, a manhã no circuito austríaco não diferiu muito do primeiro dia de treinos livres, com a Mercedes a dominar, enquanto os Red Bull de Verstappen e Albon lutavam com os surpreendentes Racing Point de Pérez e Stroll.

O piloto mexicano tinha registado o terceiro melhor tempo na sexta-feira (FP2), provando que os “Mercedes rosa” estão prontos para a luta, ao criarem uma boa dinâmica juntamente com os McLaren e os Renault.

A manhã deste sábado - marcada pela bandeira vermelha na sequência de uma saída de pista do canadiano Nicholas Latifi, da Williams - deu boas indicações aos Ferrari. Vettel tinha o quarto melhor registo na FP2 e Leclerc assumiu na FP3 uma posição de força, surgindo imediatamente atrás do Racing Point de Sergio Pérez, que foi suplantado por Max Verstappen. Mas a história mudou completamente na qualificação, com Sebastian Vettel a não conseguir passar à ronda final, ficando-se pela Q2, e com Leclerc a ser salvo de igual sorte no último instante.