V. Guimarães vence em Portimão e aproxima-se dos lugares europeus

O Vitória de Guimarães venceu neste sábado, por 0-1, no estádio do Portimonense, em jogo da 30.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, e aproximou-se dos lugares de apuramento para as competições europeias.

Um golo marcado pelo avançado brasileiro Bruno Duarte, aos 67 minutos, foi suficiente para a equipa minhota impor aos algarvios, penúltimos classificados, a primeira derrota desde a retoma do campeonato, após a suspensão devido à pandemia de covid-19, em seis jogos.

Ainda assim, os minhotos tiveram de sofrer e muito para arrecadarem os três pontos no Algarve. Especialmente numa primeira parte em que o Portimonense criou as principais ocasiões de perigo, que começaram aos 8’, Aylton Boa Borte a permitir um corte dentro da área em situação privilegiada para marcar.

Aos 34’, Lucas Fernandes assinou um dos momentos da partida, com um tremendo remate a 30 metros de distância que embateu com estrondo no poste. E aos 38’ foi Vaz Tê a estar muito próximo do golo, com um cabeceamento que saiu ligeiramente por cima da trave após um pontapé de canto.

No segundo tempo, e depois de uma boa ocasião para cada lado, Sacko arrancou um cruzamento perfeito e Bruno Duarte cabeceou com classe, apesar da marcação apertada de Jadson, inaugurando o marcador. Foi o suficiente para o Vitória passar a controlar melhor as movimentações do adversário e segurar a vantagem até final.

O Vitória de Guimarães subiu ao sexto lugar da I Liga, com 46 pontos, ultrapassando provisoriamente o Famalicão (que defronta no domingo o Tondela), enquanto o Portimonense é 17.º classificado, em zona de despromoção, com 27.