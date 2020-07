Sérgio Conceição não olha ao momento do Benfica

Sérgio Conceição não quer distracções numa altura crítica do campeonato, mantendo que os problemas do Benfica não interferem no trabalho desenvolvido no Dragão, onde este domingo o FC Porto recebe o Belenenses SAD, às 21h30 (SPTV).

Em conferência de imprensa, o técnico portista manteve, este sábado, a ideia de que o grupo não pode pensar que o campeonato está ganho, apesar dos seis pontos de vantagem sobre o rival da Luz, que atravessa um momento conturbado, que levou, inclusive, à saída do treinador Bruno Lage.

“Não olhamos a nada disso. Olhamos para a nossa equipa e para o que temos de trabalhar diariamente. Não muda nada. São três pontos importantes para conquistar. Temos noção de que à medida que o campeonato se aproxima do final, cada jogo tem um peso enorme”, insistiu Conceição, atento ao “novo" Belenenses SAD.

“É o Belenenses que tem jogado ultimamente. É o que esperamos. Tem uma dinâmica um bocadinho diferente. Mas temos que pensar em nós, que é o mais importante”, resumiu, rebatendo uma série de questões acessórias sobre cartões amarelos e alguns jogadores, como Mbemba.

Num dia de luto para o universo portista, que se despede de Seninho, Conceição deixou palavras de apreço pelo “trajecto” do antigo atacante do FC Porto. “Vinha a comentar, no carro, a notícia do Seninho, cujo trajecto dentro e fora do campo é uma referência”, disse o técnico.