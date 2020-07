Lazio “entrega” título à Juventus

Durante grande parte da época, a Lazio fez sobre à Juventus na luta pelo título de campeão italiano, mas perdeu força no pós-confinamento e dificilmente irá conseguir interromper o domínio da “vecchia signora”. Neste sábado, depois do triunfo da Juventus no “derby” de Turim, a formação romana perdeu em casa com o AC Milan por 0-3 e deixou via aberta para mais um título da “Juve” - ficou a sete pontos do líder, o que, não sendo irrecuperável nas oito jornadas que ainda faltam, já é uma distância considerável.

Foi uma noite difícil para a equipa de Simone Inzaghi frente à equipa onde o irmão Pippo teve os seus melhores anos. Os “rossoneri” colocaram-se em vantagem aos 19’, com um golo de Çalhanoglou, dobrando a vantagem aos 34’ num penálti convertido por Zlatan Ibrahimovic - o remate do sueco foi denunciado e Thomas Strakosha até adivinhou o lado, mas a bola foi com força suficiente e passou por baixo do corpo do guarda-redes da Lazio antes de ultrapassar a linha de golo. Na segunda parte, Ante Rebic fixou o resultado final no Olímpico de Roma aos 59’.

Esta foi a segunda derrota da Lazio em quatro jogos desde que a Série A retomou a sua actividade, sendo que a Juventus só tem vitórias no mesmo período. Ainda haverá um Juventus-Lazio, em Turim, na 34.ª jornada, mas, como as coisas estão, é mais provável um nono título consecutivo da equipa de Cristiano Ronaldo, do que um regresso dos “laziale” aos títulos 20 anos depois.