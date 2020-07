João Sousa e Francisca Jorge são favoritos nas finais

João Sousa vai querer confirmar o favoritismo no Circuito Senior FPT na final da segunda etapa que se conclui no Lisboa Racket Centre. Uma semana depois de ter sido afastado das meias-finais, em Vale do Lobo, o número um português tem ultrapassado os seus adversários em dois sets e no domingo decide o título com Frederico Silva, o segundo mais cotado do torneio lisboeta, dotado com 15 mil euros em prémios monetários.

Na primeira meia-final masculina, entre dois tenistas nascidos em Guimarães, o actual 66.º no ranking mundial ultrapassou, pelos parciais de 6-4, 6-4, o conterrâneo de 20 anos Luís Faria (817.º) – apurado de um grupo no qual o favorito era Gastão Elias (532.º), até este desistir com uma lesão no cotovelo direito. Na final (cerca das 11h30), Sousa vai encontrar Frederico Silva (193.º), com quem partilhou vários treinos no mês passado, nestes mesmos courts do Lisboa Racket Centre.

Tal como Sousa, também o tenista das Caldas da Rainha teve de recuperar de um break de desvantagem no segundo set que disputou com Duarte Vale, para acabar por impor-se ao tenista que estuda e compete no circuito universitário dos EUA, com os parciais de 6-3, 6-4.

Na prova feminina do segundo torneio deste circuito criado pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT) para compensar a suspensão dos circuitos profissionais, o favoritismo vai igualmente para Guimarães. Francisca Jorge, de 20 anos, está invencível desde o regresso da competição, primeiro com um triunfo no Open de Oeiras, do calendário nacional, seguido da vitória na primeira etapa do Circuito Senior, em Vale do Lobo, num total de 11 encontros consecutivos. Na meia-final, a actual 579.ª no ranking mundial bateu Maria Inês Fonte (912.ª), também atleta do Centro de Alto Rendimento (CAR), com um duplo 6-2.

Na final (10 horas), uma reedição do derradeiro encontro em Vale do Lobo, a melhor tenista lusa da actualidade vai defrontar a algarvia Inês Murta (645.ª), que eliminou Ana Filipa Santos (1141.ª), pelos mesmos parciais: 6-2, 6-2.