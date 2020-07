Mais um dia, mais um título para o Bayern

Depois do título de campeão, o Bayern Munique conquistou neste sábado a Taça da Alemanha, ao bater o Bayer Leverkusen por 4-2 numa final realizada no Estádio Olímpico de Berlim. Foi a 20.ª vez que os bávaros conquistaram a Taça, mantendo um registo impressionante de 20 finais ganhas em 24 disputadas - o Bayern é de longe a equipa com mais taças; depois, seguem-se Werder Bremen (seis), Eintracht Frankfurt e Schalke 04 (ambos com cinco).

Foi mais um dia normal no trabalho para a equipa de Hansi Flick. Aos 16’, já ganhava por 1-0, com um golo de David Alaba, a “forçar” a direcção do clube a pagar-lhe aquilo que ele quer para renovar. E aos 24’, Serge Gnabry fez o 2-0, deixando o Bayern com as duas mãos na taça. Na segunda parte, ainda apareceram os inevitáveis golos de Robert Lewandowski (59’ e 89') e a formação de Leverkusen ainda fez dois golos, aos 63’ por Sven Bender, e aos 94’, pelo jovem e muito cobiçado Havertz, na conversão de um penálti.

O Bayern fecha a época na Alemanha com a conquista da Bundesliga e da taça pela 13.ª vez e vai bastante motivado para tentar mais uma conquista europeia na Champions. Ainda tem de disputar uma segunda mão dos oitavos-de-final com o Chelsea, mas está bem encaminhado depois de vencer o primeiro jogo frente aos londrinos por 3-0.