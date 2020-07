Chelsea segura quarto lugar na Premier League

O Chelsea venceu neste sábado em casa o Watford por 3-0, em jogo da 33.ª jornada Premier League inglesa, e segurou o quarto lugar da prova, respondendo à vitória do Manchester United horas antes.

Golos do francês Giroud, aos 28’, do brasileiro Willian, de grande penalidade, aos 43’, e de Barkley, aos 92, deram a vitória aos “blues”, que voltaram aos triunfos após perderem com o West Ham (3-2) na ronda anterior, conservando o quarto posto, com 57 pontos, a um do terceiro, o Leicester, e com mais dois do que os “red devils”.

Na outra ponta da tabela, o Watford é 17.º, com 28 pontos, mais um do que Aston Villa, 18.º e com um jogo a menos, e Bournemouth, 19.º, ambos já em posição de despromoção ao escalão secundário.