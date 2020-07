Uma cabana, uma burla, um reality-show e um final feliz

Com alto grau de probabilidade, ninguém na imprensa europeia terá dado esta notícia, por isso, aqui vai: há três dias, e com vários meses de atraso devido à pandemia da covid-19, disputou-se a Supertaça da Mongólia. A vitória foi para o Khaan Khns Erchim FC, que bateu o Ulaanbaatar City FC por 4-0. Fica a notícia, mas não vamos contar a história desse jogo. Vamos antes contar a história de um jovem que foi suplente utilizado na equipa derrotada (que é o campeão mongol em título), do seu sonho em ser futebolista que se tornou realidade, do que andou para lá chegar, de quem o tentou impedir e de quem o ajudou.

