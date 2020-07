Arsenal vence Wolverhampton e aproxima-se da Europa

Depois de duas derrotas a abrir o pós-confinamento, o Arsenal recuperou o ritmo das vitórias e já vai em quatro consecutivas, um registo que lhe permite voltar a sonhar com a qualificação para as competições europeias. Neste sábado, os “gunners” bateram o Wolverhampton, por 0-2, no Molineux e recuperaram o sétimo lugar na Premier League, somando agora 49 pontos, apenas menos três que o seu adversário desta tarde, que perdeu terreno na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões.

Este foi um jogo em que houve portugueses dos dois lados. Cédric Soares foi titular pela segunda vez consecutiva pelo Arsenal, os “wolves” tiveram a sua armada lusitana habitual (Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho, mais Diogo Jota e Pedro Neto a saltarem do banco na segunda parte).

A equipa de Mikael Arteta colocou-se em vantagem aos 43’, num belo pontapé à meia volta de Bukayo Saka. No segundo tempo, Alexandre Lacazette saltou do banco dos londrinos para fazer o 0-2, aos 86’, selando o quarto triunfo consecutivo dos “gunners” e a primeira derrota do Wolverhampton no desconfinamento.