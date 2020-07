Benfica precisou de um choque para acordar do pesadelo

Os 12 primeiros minutos do jogo da 30.ª jornada, no Estádio da Luz, insinuavam um Benfica ainda mergulhado no coma em que caiu nos últimos meses, mas ao 13.º tudo mudou. Um choque entre o guarda-redes do Boavista e o lateral direito dos “encarnados” acordou em definitivo os lisboetas, que aproveitaram a vantagem para se libertarem das inibições e frustrações acumuladas, e arrancarem para um triunfo convincente (3-1). Foi uma estreia sorridente para o treinador interino Nelson Veríssimo.

Ciente do espartilho de dúvida que aprisionava o adversário, o Boavista entrou com intensidade, em 4x4x2, a pressionar alto e a obrigar o Benfica a sair a jogar pelo corredor esquerdo. Com dificuldades em ligarem o jogo e nitidamente à procura de reduzirem os riscos, os “encarnados” pouco se mostraram nesse período inicial, mas acabou por ser pela esquerda que se libertaram das amarras. Gabriel (que voltou ao “onze”, tal como Rúben Dias) cruzou, Helton Leite saiu da pequena área e deixou fugir a bola, não evitando um choque com André Almeida, que aproveitou a benesse (e o contacto) para abrir o marcador.

Positivo/Negativo Positivo Gabriel Duas assistências e um golo. Só isso seria mais do que suficiente para se destacar, mas foi também intenso nos duelos, rápido a reocupar o espaço e lúcido na construção.

Positivo Dulanto Marcou aos 39’ num lance invalidado por fora-de-jogo e repetiu a proeza aos 64’, na sequência de um livre indirecto. Nada mau para quem foi chamado à última hora a substituir Lucas.

Positivo Chiquinho Gerou sempre incerteza na organização defensiva do Boavista, a dar linhas de passe e a surgir entre linhas para pegar no jogo. Negativo Seferovic Três grandes ocasiões de golo, três defesas de Helton Leite. De quantas oportunidades precisa o suíço para marcar?

O golo teve o condão de resgatar o Benfica do fundo do poço. Em poucos minutos, o anfitrião criou uma mão-cheia de ocasiões de golo, proporcionando a Helton oportunidades de sobra para se redimir da precipitação inicial: travou os remates de Seferovic aos 19’ e 29’, o de Chiquinho aos 30’ e controlou a trajectória da bola após um disparo de Weigl, aos 22’.

De um momento para o outro, o Benfica pareceu reencontrar-se. Os centrais passaram a arriscar um primeiro passe mais vertical, Gabriel assumiu o comando das operações no corredor central e Chiquinho e Pizzi iam alternando na frente, no apoio a Seferovic. À esquerda, Cervi garantia a Nuno Tavares a cobertura que tantas vezes lhe tem faltado quando se projecta no ataque.

O domínio das “águias” era tão evidente que o 2-0 não surpreendeu. Novamente Gabriel a cruzar da esquerda e Pizzi a surgir ao segundo poste, a cabecear com precisão para o 16.º golo no campeonato. E nem quando o Boavista colocou a bola no fundo das redes de Vlachodimos, num lance anulado por fora-de-jogo de Dulanto, o Benfica tremeu. A resposta, na verdade, foi mordaz: boa reacção à perda, bola recuperada em zona alta, Gabriel a surgir à entrada da área e a rematar com classe.

Com 3-0 ao intervalo, o Benfica não cometeu o erro de baixar os níveis de intensidade, como aconteceu na segunda parte em Portimão (2-2). Seferovic esteve pela segunda vez na cara de Helton e voltou a perder o duelo, tal como Dulanto surgiu novamente a finalizar após uma bola parada e marcou. Aos 64’, o golo do central contou mesmo, expondo uma vez mais as gritantes fragilidades do Benfica na defesa das bolas paradas.

Nessa altura, já os “axadrezados” tinham renovado o ataque com Mateus e Yusupha, mas continuou a ser o Benfica (que no segundo tempo colocou Cervi na direita) a ameaçar, por Gabriel, por Chiquinho e mais tarde por Vinícius. O avançado brasileiro ainda introduziu a bola na baliza, num golpe de cabeça, mas estava em posição irregular.

Mesmo com a entrada de Samaris, para vigiar Yusupha e (depois) Stojiljkovic mais de perto, o Benfica continuou a dominar e a entrar com relativa frequência no bloco contrário. Já não chegou ao quarto golo, mas também não voltou a sentir calafrios, segurando uma vitória que tem sido um bem escasso por estes dias na Luz. E que aproxima a equipa provisoriamente do líder.