Desencontros com o nacionalismo

Em boa hora reeditado, Dos Nacionalismos espelha com clareza a erudição e o espírito crítico de Ernest Gellner, um dos mais importantes intelectuais do século passado. Indagando argumentos e contextos históricos diversos, é um livro rico em perplexidades, problemas e lições, provocações e também exageros. Oferece interpretações, algumas discutíveis, mas sempre desafiantes. Aborda inúmeros assuntos, das tensas relações entre marxismo e nacionalismo àquelas entre religião, razão e nacionalismo. Dialoga com várias vozes, de figuras históricas a académicos. Mas não se esgota no passado: é sobre os tempos que correm. Testemunha bem a actualidade do seu pensamento e de algumas das suas propostas. Na compreensão das causas, manifestações e consequências do fenómeno nacionalista, mas também no modo como interrogamos o que nos rodeia.

