Encontrada uma ligação entre as frieiras e o SARS-CoV-2

Num estudo publicado na revista British Journal of Dermatology, relatam-se provas da existência de uma relação entre a covid-19 e frieiras que têm aparecido com alguma frequência nos pés e nas mãos de crianças e jovens infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2. Embora controversa, esta ligação ficou já conhecida como “pés de covid”​.

Na maioria dos casos, os indivíduos com frieiras têm resultados negativos nos testes convencionais que procuram a presença do novo coronavírus através do seu material genético ou de anticorpos em circulação no organismo, refere um comunicado do grupo editorial da British Journal of Dermatology​. No entanto, uma equipa de investigadores espanhóis encontrou vestígios do SARS-CoV-2 em biópsias à pele de crianças e jovens que tinham já tido testes negativos .

O estudo baseou-se em exames a sete doentes de pediatria, quatro rapazes e três raparigas, com idades entre os 11 e os 17 anos. Todos tinham frieiras na pele dos pés e calcanhares, e um deles tinha ainda lesões associadas a eritema multiforme nos cotovelos e joelhos. O vírus foi detectado nas células endoteliais dos vasos sanguíneos da pele, bem como nas glândulas produtoras de suor. Numa das biópsias, as imagens obtidas por microscópio electrónico também revelaram a presença de partículas virais nas células endoteliais, nota ainda o comunicado.

“Embora as características clínicas e histopatológicas sejam semelhantes a outras formas de frieiras, a presença de partículas virais no endotélio e as provas histológicas de danos vasculares apoiam a existência de uma relação causal entre as lesões e o SARS-CoV-2”, lê-se no artigo científico.

“Os nossos resultados fundamentam uma relação causal entre o SARS-CoV-2 e os pés de covid. Danos endoteliais induzidos pelo vírus podem ser o mecanismo-chave que causa estas lesões”, explica no comunicado a principal autora do estudo, Isabel Colmenero, do Hospital Universitário Pediátrico Menino Jesus, em Espanha. “Além disso, as lesões vasculares podem explicar algumas características clínicas observadas em doentes graves com covid-19.”

Texto editado por Teresa Firmino