Assintomáticos dificultam controlo da infecção da covid-19

As estimativas mais actuais dos especialistas apontam para valores que rondam os 40% de assintomáticos entre a população infectada. Já se sabe que estas pessoas, apesar de não ficarem doentes, transmitem a infecção e também já se sabe que podem ser um importante contributo na desejada imunidade de grupo. Mas como detectar estes casos? Sem a insuportável factura (logística e financeira) de um teste a toda a população e feito com alguma regularidade, não há como saber. Com humildade, resta usar a máscara, manter distâncias e valorizar qualquer sintoma, insistem os especialistas.

