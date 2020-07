Portugal fora dos destinos de baixo risco de Inglaterra. Madeira e Açores entram na lista

Portugal não está na lista de países de baixo risco publicada esta sexta-feira pelo Reino Unido para quem entrar em Inglaterra a partir de 10 de Julho, mas quem viajar a partir dos Açores e da Madeira a partir de sábado não vai precisar de cumprir 14 dias de quarentena.

Na página com as indicações para passageiros que viajem de Portugal, o Departamento dos Transportes britânico isenta os turistas que chegam a solo inglês vindos das regiões autónomas do período obrigatório de isolamento. Quem viajar a partir do continente continua sujeito às medidas impostas pelo governo britânico. Estas medidas são aplicadas para qualquer tipo de transporte.

A lista de destinos para o qual os turistas estão isentos de quarentena conta com 59 países e territórios, entre os quais estão Espanha, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Grécia e Dinamarca. A publicação do Departamento dos Transportes também refere que quem chegar da Irlanda e dos 14 territórios britânicos ultramarinos também não precisa de cumprir as duas semanas de quarentena.

A informação relativa às viagens para os restantes países do Reino Unido – País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte – vai ser publicada nos próximos dias pelos respectivos governos.

Desde semana passada que a BBC avançava que Portugal não faria parte da lista que foi publicada esta sexta-feira. Na altura, o ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita, disse que “não há nenhuma razão” para a aplicação de quarentena no regresso ao Reino Unido, mas não quis antecipar o anúncio do Governo britânico.

Desde 8 de Junho que vigora no Reino Unido a obrigação de isolamento durante 14 dias para todos os viajantes, britânicos ou estrangeiros, que regressem do exterior, para reduzir a probabilidade de contágio da covid-19. A desobediência vale uma multa de cerca de mil euros.

No sábado, e segundo as contas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)​, Portugal era o segundo país europeu com o número mais elevado de casos activos por 100 mil habitantes acumulados ao longo dos últimos 14 dias: 45,60 casos, muito acima do valor registado no Reino Unido (24,62), no terceiro lugar, e de Espanha e Itália, neste momento abaixo dos 10 casos activos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. A Suécia era o país europeu que apresenta o valor mais elevado: 151,05.

Turistas do Reino Unido lideram com quase 20% das dormidas em 2019

Os dados de 2019 espelham a importância dos turistas ingleses no Algarve, mas também no resto do país. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, o Reino Unido manteve-se em 2019 como o principal mercado emissor de turistas para Portugal, representando 19,2% das dormidas de estrangeiros. No Algarve, o peso dos britânicos sobe para 37,3% do total das dormidas de não residentes.

A importância do mercado britânico também se pode medir pela taxa de crescimento, que entre 2013 e 2019, cresceu 51,2% no número de hóspedes e 32,2% no número de dormidas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No ano passado, chegaram a Portugal 2,1 milhões de turistas provenientes do Reino Unido (mais 5,9% face ao ano anterior), perfazendo um total de 9,4 milhões de dormidas (mais 1,5%), depois de em 2018 terem registado decréscimos (recuo de 2,7% e de 5,4%, respectivamente).

À semelhança dos anos anteriores, os principais destinos dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).

A hotelaria concentrou 91,9% das dormidas de britânicos e, dentro desta, destaca-se a preferência pelas tipologias de hotéis (48,1%) e hotéis-apartamentos (21,3%), seguindo-se o alojamento local (7,2%) e o turismo no espaço rural e de habitação (0,9%). Ainda de acordo com os dados do INE, nos “hotéis, a procura centrou-se nas unidades de cinco e quatro estrelas (37,0% e 50,1%, respectivamente), enquanto na tipologia de hotéis-apartamentos sobressaíram particularmente as unidades de quatro estrelas (67,4%)”.