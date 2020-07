Juiz Ivo Rosa adia anúncio de decisão sobre quem vai a julgamento na Operação Marquês

O anúncio sobre quem vai a julgamento na Operação Marquês foi adiado. O juiz Ivo Rosa explicou, esta sexta-feira, no final da fase de instrução do processo, que não vai decidir em 10 dias sobre quem vai ou não a julgamento.

O juiz decidiu falar no final do debate instrutório e até autorizou a recolha de som para explicar que, “dada a complexidade e volume do processo”, não vai anunciar para já uma data para proferir a decisão sobre quem vai ou não a julgamento.

Além do antigo primeiro-ministro José Sócrates, Carlos Santos Silva e Armando Vara, o ex-presidente da PT Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Joaquim Barroca, Helder Bataglia, Rui Mão de Ferro e Gonçalo Ferreira, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo também são acusados na Operação Marquês.