Há inquéritos epidemiológicos ao fim-de-semana, diz ARS de Lisboa e Vale do Tejo

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) desmente o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e garante que são feitos inquéritos epidemiológicos aos fins-de-semana. “Não acho normal haver interrupção da realização de inquéritos epidemiológicos ao fim-de-semana. O vírus não descansa”, disse Fernando Medina, numa entrevista à RTP. O autarca já tinha deixado durante a semana críticas à organização que está a ser feita pela saúde no combate à pandemia, que centra esforços em cinco concelhos da área metropolitana de Lisboa.

Questionada pelo PÚBLICO, sobre qual o motivo para nos fins-de-semana não se realizarem inquéritos epidemiológicos e se esta era uma situação em toda a Grande Lisboa, a ARSLVT foi taxativa: “Tal não corresponde à verdade já que as equipas de SP [saúde pública] fizeram IE [inquéritos epidemiológicos] aos fins-de-semana, desde o início.”

A falta de recursos humanos em saúde pública já foi assumida pelo Ministério da Saúde. Na quarta-feira, na comissão parlamentar de saúde, a ministra Marta Temido adiantou que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) “tem 360 médicos saúde pública, com uma média etária de 59 anos”, a que se juntam cerca de 300 enfermeiros e 500 técnicos superiores. Nas últimas semanas, as equipas de saúde pública dos concelhos que mais casos positivos têm registado nas últimas semanas começaram a ser reforçadas.

Primeiro com voluntários da academia e mais recentemente com 80 médicos internos do ano comum e de várias especialidades, que “vão reforçar escalas das equipas já existentes, incluindo fins-de-semana”. “O reforço das equipas em LVT [Lisboa e Vale do Tejo] visa fazer IE nas primeiras 24 horas após a notificação do caso. E isso está a ser realizado”, assegurou a ARS, adiantando que estes profissionais começaram a trabalhar “de forma faseada, desde há cerca de 15 dias”. Há ainda mais 40 médicos em formação.

Ao PÚBLICO, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, afirma que é “importante que os recursos humanos cheguem rapidamente” e que segundo relatos que recebe de colegas, os recursos “continuam a ser insuficientes”. Questionado sobre as declarações de Fernando Medina, os relatos que tem é que “pelo menos em alguns concelhos a capacidade de realização de inquéritos epidemiológicos é mais reduzida [nos fins-de-semana] que nos dias de semana”.