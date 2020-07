Centro Europeu de Controlo de Doenças diz que não faz sentido impôr restrições de viagens

Na segunda metade de Junho, houve um ressurgimento da infecção pelo novo coronavírus em vários estados da União Europeia, mas não há razões que justifiquem a restrição de viagens entre os diferentes países, sustenta o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês) no último relatório de avaliação de risco publicado esta quinta-feira.

Para o ECDC, as restrições de viagens não constituem “um meio eficaz de redução da transmissão dentro da União Europeia uma vez que a transmissão comunitária está em curso” em todo o espaço económico europeu. Os dados do European Surveillance System indicam que, em Junho, “apenas 3% dos casos confirmados” terão sido infectados noutro país, acrescenta.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças faz esta ressalva numa altura em que os países da União Europeia e o Reino Unido estão a reabrir as suas fronteiras e alguns estão a invocar o critério dos novos casos por 100 mil habitantes registados na última semana para restringir a entrada de alguns turistas. Portugal é um dos países em pior situação, uma vez que o número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias se tem mantido elevado, colocando-nos na pior posição a seguir à Suécia, ainda que bem longe da taxa de incidência deste país.

Neste último relatório de avaliação de risco, o ECDC opta por elencar os países que, em 30 de Junho, tinham uma taxa de incidência nos últimos 14 dias superior a 10 casos por 100 mil habitantes — Bulgária, República Checa, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia e o Reino Unido (que é incluído na análise). Dentro deste grupo, a variação é muito grande: a Suécia surge no topo da tabela com 149.4 novos casos por 100 mil habitantes, Portugal está em segundo lugar (47.4), seguido do Luxemburgo (30 casos por 100 mil) e do Reino Unido (22.7).

Enquanto em 16 países se observou uma descida da incidência, nos outros 12 aconteceu o inverso, mas as razões para o recrudescimento da infecção variam. Podem reflectir uma maior aposta na testagem, o surgimento de grandes surtos localizados e resultar também, como seria de esperar, do levantamento progressivo das restrições e do regresso à normalidade, observa o ECDC.

“Era expectável que, a partir do momento em que diminuíram as restrições, a tendência fosse de subida”, corrobora Paulo Santos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigador do Cintesis (Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde), que aconselha cautela na análise destes dados e nota que a taxa de incidência, apesar de merecer atenção, não é um critério de gravidade. “Era preciso perceber se os novos casos representam doença ou infecção”, diz o investigador, que defende igualmente que o fecho de fronteiras não faz sentido.“A União Europeia tem que começar a raciocinar como um todo. Somos 400 milhões de pessoas.”

Os dados são conhecidos numa altura em que vários países decidiram limitar ou proibir a entrada de cidadãos provenientes de Portugal, como é o caso da Dinamarca, que também coloca a Suécia na sua lista negra. Aguarda-se agora com expectativa em Portugal a decisão do Reino Unido. Ainda não é conhecida a lista oficial de países que ficam excluídos, ou não, dos corredores aéreos que os britânicos tencionam criar. A cada país será concedido um estatuto – que poderá ter cores diferentes consoante os cidadãos precisem de ser sujeitos a quarentena à chegada (vermelho), se apenas serão obrigados a preencher um formulário que permita localizá-los em caso de infecção (amarelo) ou se ficam livres de qualquer tipo de restrição (verde).