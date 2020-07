Apedrejar PSP no estado de emergência valeu-lhe dois meses na cadeia. Não havia necessidade, dizem juízas

Um homem de 29 anos que ajudou a apedrejar a polícia em Casal de Cambra, no concelho de Sintra, durante o estado de emergência esteve preso preventivamente na antiga penitenciária de Lisboa durante dois meses. No final de Junho duas juízas do Tribunal da Relação de Lisboa mandaram libertá-lo, naquela que é uma das primeiras decisões dos tribunais superiores sobre os efeitos do confinamento obrigatório que vigorou em Portugal entre 22 de Março e 2 de Maio. As desembargadoras dizem que não havia necessidade de semelhante medida.

