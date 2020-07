“A minha especialidade não são muros, são pontes”, dizia António Costa a Ricardo Araújo Pereira no domingo. Na verdade, esta semana foi um bom exemplo da construção de pontes, não apenas com os parceiros de esquerda ou o Presidente da República, mas com o PSD. E parece-me que algumas são bem saborosas para o paladar socialista.

Continuar a ler