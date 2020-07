PS propõe José João Abrantes e Maria da Assunção Raimundo para o Tribunal Constitucional

PS propôs esta sexta-feira o professor universitário José João Abrantes e a juíza conselheira Maria da Assunção Raimundo para preencher as duas vagas em aberto no Tribunal Constitucional, realizando-se a eleição no próximo dia 10.

“São dois nomes prestigiados e seguimos o princípio da paridade”, declarou à agência Lusa a presidente do grupo parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

José João Abrantes é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, enquanto Maria da Assunção Raimundo é juíza do Supremo Tribunal de Justiça, devendo estes dois nomes substituir no Tribunal Constitucional Cláudio Monteiro e Clara Sottomayor, que tinha sido indicada pelo Bloco de Esquerda, mas que em Julho passado se demitiu daquelas funções.

Pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa onde coordena as áreas jurídicas e académica, José João Abrantes é especialista em Direito do Trabalho.

Juíza conselheira no Supremo Tribunal de Justiça desde Abril de 2019, Maria da Assunção Raimundo é magistrada há mais de 38 anos.

Natural do concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, a juíza tem 63 anos e do seu currículo constam um mestrado na área dos Direitos das Crianças e da Família tirado na Universidade do Minho

Para serem eleitos, os dois nomes agora apresentados pelo PS necessitam de obter dois terços dos votos entre os 230 deputados, o que implica um acordo entre socialistas e sociais-democratas.