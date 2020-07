Os planos do Governo para desatar o nó górdio do investimento

Concursos desertos, obras públicas paradas. O Governo percebeu que para dinamizar o investimento público em Portugal não basta inscrever um número com vários zeros na rubrica do Orçamento do Estado para esse efeito. Por isso, enviou para o Parlamento uma proposta de lei que altera um conjunto de regras sobre compras ou lançamento de obras por entidades da Administração Pública, desde o Estado central até ao Banco de Portugal, passando pelas autarquias e regiões autónomas. “O objectivo é tornar a Administração Pública mais ágil e flexível, não descurando o combate à corrupção e a promoção da concorrência”, disse ao PÚBLICO o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas.

