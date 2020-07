Orçamento Suplementar aprovado. PS tenta descolar PSD

O Orçamento Suplementar foi aprovado esta sexta-feira com os votos a favor do PS, a abstenção do PSD, BE, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Comunistas e Verdes recuaram no apoio político ao Governo de António Costa ao votar contra, depois de uma primeira abstenção, e juntando-se ao CDS, IL e Chega. BE e PCP criticam convergência entre PSD e PS. No fim os socialistas salientaram que o voto dos sociais-democratas foi fundamental para pressionar as contas públicas.

“Constituíram-se aqui maiorias que aprovaram propostas com impacto orçamental” e que tiveram o “voto favorável do PSD”, disse o deputado do PS João Paulo Correia, explicando que estas propostas “quebram bastante a receita e aumentam a despesa”. “Se [o PSD] não é campeão da responsabilidade orçamental, muitas destas propostas causam pressão” nas contas públicas, acrescentou.

João Paulo Correia deixou depois um aviso ao PSD onde ensaia um possível discurso para para os próximos tempos: “Não venham daqui a algumas semanas pedir responsabilidades pelo não cumprimento das metas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A reacção do PS acontece depois de tanto o BE como o PCP terem visto “convergência” entre Rio e Costa neste Orçamento Suplementar, o que serviu ao PCP para justificar a mudança de voto (de abstenção para voto contra) e ao BE para manter a abstenção (não passando para voto a favor).

Quase quatro meses depois do início do confinamento por causa da crise pandémica, Portugal tem assim um Orçamento que enquadra a resposta à crise económica e social que o país atravessa. Segundo o Ministério das Finanças, a economia vai encolher este ano 6,9%, o défice dispara para 6,3% e a dívida pública sobe para 134,4% do PIB.

No dia em que o Orçamento Suplementar foi votado, o último passo antes de seguir para Belém, os partidos levaram a plenário vários temas para tentar ganhos políticos face às votações na especialidade que tinham ocorrido nos dias antes. O PCP conseguiu um apoio para os bombeiros, através de uma mudança de voto do PSD que Duarte Marques anunciou no plenário. Já o PS não conseguiu reverter a suspensão da devolução dos manuais escolares que o CDS tinha proposto e que foi reconfirmada esta sexta-feira.