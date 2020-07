António Costa: “Este não é um momento para a austeridade”

PSD: Depois de António costa falar, Rui Rio disse que os sociais-democratas deixariam sempre passar o Orçamento Suplementar, “a não ser que houvesse alguma proposta monstruosa”. Para Rio, “não faria sentido nenhum votar contra” e isso seria até “dramático” porque “em Setembro ou Outubro deixaria de haver dinheiro para o país”.

Bloco de Esquerda: Catarina Martins, do BE, deixou claro que "um orçamento que o PS decida negociar com o PSD não contará seguramente com o BE" e lembrou que o Bloco sempre disse que iria abster-se na votação por considerar que o documento era insuficiente. “Lamentamos que não tenha sido possível ir mais longe”, diz ainda.

Chega: André Ventura lembrou que o Chega votou contra o orçamento por três razões: por faltarem as previsões macroeconómicas; por ter um cenário excessivamente optimista e que fica à espera de dinheiro de Bruxelas; e porque falha no essencial, que é proteger as famílias, as empresas e os trabalhadores. "O Chega chamou a atenção para isso e para a nova 'geringonça' que se estava a formar entre PS e PSD", disse Ventura. No final, anunciou que já está em total exclusividade.

PAN: "Vamos ter de ser mais audazes", afirmou Inês Sousa Real, do PAN, explicando que o partido não inviabilizou o orçamento suplementar para que houvesse uma resposta a dar aos portugueses. O PAN absteve-se e a líder parlamentar disse que contribuiu para melhorar o documento, mas avisou: "Este não é um orçamento PAN".

PS: Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, rejeitou ver "fantasmas" na aprovação deste Orçamento do Estado e considerou que o voto contra dos comunistas não impede que ainda haja "caminho para andar com o PCP". "O que nos move a todos é que é o bem-estar dos portugueses e que nenhum português possa ficar para trás".