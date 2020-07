Duarte Cordeiro: “Não consigo dizer que o grosso do problema está” nos bairros pobres

O coordenador da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) para a gestão da covid-19, Duarte Cordeiro, considera que as críticas manifestadas por Fernando Medina sobre o combate à pandemia na região “são comentários absolutamente legítimos”. Abordando as dificuldades concretas da Grande Lisboa, alerta: “Não é expectável que consigamos resolver todos os problemas estruturais que tínhamos antes da covid, para responder à covid.” O também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares garante que o problema dos bairros com condições precárias tem solução prevista pelo Governo para 2024. Já quanto ao problema dos transportes rodoviários privados, lembra que o Governo garantiu a solução no Orçamento Suplementar, mas não deixa de salientar que “a gestão dos transportes rodoviários é da AML” (liderada por Fernando Medina).

