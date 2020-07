Os homens-fortes estão fracos, os verdes estão maduros

É notável como quando a realidade desmente os lugares-comuns, os comentadores insistem nos lugares-comuns e se desligam da realidade. Quando o novo coronavírus começou verdadeiramente a varrer o mundo em março deste ano, os comentadores mais apressados não tiveram dúvidas em afirmar que os efeitos políticos da pandemia consistiriam no reforçar dos “homens-fortes” do nacional-populismo, no reverter da globalização, no colapsar da União Europeia e na descida à irrelevância das forças e atores políticos que defendessem as ideias contrárias, da ecologia ao cosmopolitismo.

