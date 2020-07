Champions em Lisboa, um pontapé na crise

A Champions em Lisboa é como se os jogos começassem e o pontapé de saída fosse na nossa crise, gerada pela pandemia! Só nos devemos sentir honrados por sermos os anfitriões da chamada final eight, competição máxima da UEFA a nível de clubes. Não sou dos que criticam o futebol pela sua alegada menoridade intelectual. Pelo contrário, acho que é a festa mais moderna dos povos, como alguém disse.

Portugal tem gratas recordações da Champions, pois tanto o Benfica, como o FC Porto já a venceram duas vezes. Mas também na arbitragem o nome do nosso país está bastante associado à prova, na medida em que três árbitros portugueses - António Garrido, Vítor Pereira e Pedro Proença - dirigiram finais.

Com os Governos de António Costa já fomos campeões da Europa, pela primeira vez, a nível de selecções, e agora somos distinguidos pela UEFA com a organização da final de clubes, que tem formato também inédito e que nos confirma o estatuto, por que não, de potência do futebol europeu. Não temos nenhuma equipa na fase final, mas vamos ganhar em variados aspectos, a começar no prestígio que se alcança e a acabar nos estrangeiros que iremos receber, enchendo hotéis e apesar de os jogos não terem público.

O primeiro-ministro disse, já, que os focos da pandemia não são no centro da cidade, tranquilizando quem nos escolheu como país organizador e, ainda, os que nos vão visitar. A nossa capacidade de organização não oferece a menor dúvida, como provou o Euro 2004. Tudo se conjuga, assim, para que a Champions em Lisboa seja um sucesso, a juntar a tantos outros do nosso país. Portugal, felizmente para todos nós, não é a pandemia. E mesmo no combate contra esta foi dos melhores. A UEFA teve, seguramente, isso em conta.

Simões Ilharco, Lisboa

Catarina de Calcutá

Como dizia Christopher Hitchens sobre a Madre Teresa, Catarina Furtado não gosta dos pobres, gosta da pobreza. Sem a pobreza, como é que a Catarina podia ser tão boazinha e viajar tanto para espalhar pelos hotéis de luxo onde, qual principesinha da televisão portuguesa, fica bondosamente alojada a sua imensa bondade televisiva exibida entre os miseráveis ("os príncipes do nada") deste mundo injusto, burguês, televisivo e hipócrita, onde sempre uns comem tudo e outros, mesmo possuindo a dignidade de pobres (e não as regalias de príncipes), não comem nada...

Nelson Bandeira, Porto