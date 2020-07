Turquia condena quatro membros da Amnistia Internacional a penas de prisão por terrorismo

Um tribunal turco condenou esta sexta-feira quatro ex-membros da Amnistia Internacional a penas de prisão, acusados de terrorismo, num julgamento muito aguardado. Outros sete acusados foram absolvidos.

O antigo presidente da delegação turca da Amnistia Internacional, Taner Kiliç, foi condenado a uma pena de seis anos e três meses de prisão, acusado de pertencer a uma organização terrorista. Houve ainda penas de prisão superiores a dois anos para três activistas, segundo o membro da Amnistia Internacional, Andrew Gardner, que esteve a acompanhar o julgamento. A defesa pode ainda recorrer da sentença.

Gardner manifestou “absoluta revolta” com o desfecho do julgamento e disse que os activistas foram condenados por via de “alegações absurdas”.

O Ministério Público turco pedia penas de 15 anos de prisão para os onze réus, num caso que começou com a sua detenção há cerca de três anos. Dez activistas foram detidos num hotel na ilha de Buyukada, perto de Istambul, onde acompanhavam um workshop sobre segurança digital, mas foram de imediato acusados de actividades terroristas.

Kiliç, que chefiava na altura o escritório turco da Amnistia Internacional, foi detido um mês depois e acusado de dirigir uma organização terrorista. Segundo os procuradores, os activistas planeavam uma insurreição contra o Governo do Presidente, Recep Tayyip Erdogan, com o apoio da rede do imã Fethullah Gulen, considerado o “inimigo número um” do regime turco e suspeito de ter promovido a tentativa de golpe de Estado de Julho de 2016.

Tal como muitos outros turcos, Kiliç foi detido e acusado de terrorismo, sob a suspeita de ter no seu telemóvel a aplicação de mensagens instantâneas ByLock, que o Ministério Público turco diz ter sido usada pelos seguidores de Gülen para comunicarem uns com os outros. Análises forenses do seu telemóvel não encontraram no entanto vestígios de que a aplicação tivesse sido instalada.