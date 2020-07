Surto em Melbourne pode estar ligado a sexo entre funcionários e hóspedes de hotel

As autoridades australianas abriram uma investigação no estado de Victoria, depois de terem identificado um novo surto de covid-19 em hotéis em Melbourne, usado para pôr em quarentena viajantes internacionais que chegavam à cidade. O surto terá crescido depois de funcionários – contratados pelo governo – terem tido relações sexuais com os hóspedes em isolamento, diz a estação nacional ABC.

Segundo a ABC, há 31 casos relacionados com um hotel em Melbourne, o Stamford Plaza, além de outros casos no hotel Rydges On Swanston (o número não é especificado). Uma filial da CNN na Austrália, a 9 News, diz haver suspeitas que alguns funcionários tiveram relações sexuais com os hóspedes, além de estarem pouco treinados para trabalhar no programa de quarentena do hotel.

Ao programa Today Show, da 9 News, um segurança do hotel, contratado pelo Estado, disse que teve apenas cinco minutos de formação antes de ser inserido no programa.

O ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, admitiu ao Channel Seven, que há dois casos em que “é aparente que houve falhas claras” do protocolo, “com ramificações significativas” e, quando questionado sobre se os casos terão tido origem em relações íntimas entre funcionários e hóspedes em quarentena, Hunt afirmou que “a ser verdade, isso seria completamente inaceitável”.

O ministro informou que mais de 60 mil australianos foram isolados em hotéis.

Segundo a CNN, o estado de Victoria vai gastar três milhões de dólares na investigação. O governante do estado, Daniel Andrews, anunciou na quinta-feira que o crescimento do número de casos no final de Maio e início de Junho pode estar relacionado com “uma falha no controlo no programa de quarentena do hotel”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Andrews assumiu a responsabilidade pelo crescimento dos casos nos hotéis. Já Hunt apontou que é necessária uma “investigação completa e corajosa” e o governo tem de garantir que “estes sistemas sejam à prova de rupturas”.

Os viajantes internacionais estão obrigados pelo Governo australiano a passar 14 dias em hotéis, pagos pelo Estado.

O estado de Melbourne repôs medidas de confinamento, depois de novos surtos terem sido identificados. Foram diagnosticados 73 novos casos de covid-19 na quinta-feira e há 370 casos activos. Daniel Andrews informou que não será permitida a entrada de viajantes internacionais no país durante duas semanas, enquanto o programa de quarentena é revisto pela instituição que gere as cadeias de Victoria.