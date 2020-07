Primeiro-ministro francês demite-se e abre porta a remodelação do Governo

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, apresentou a demissão do seu governo ao Presidente Emmanuel Macron esta sexta-feira, abrindo caminho à esperada remodelação governamental. Um novo primeiro-ministro deve ser nomeado nas próximas horas, anunciou o Palácio do Eliseu.

A medida é vista como uma tentativa de Macron para relançar os últimos dois anos da sua presidência, focando-se nos esforços de relançamento da economia do país, muito afectada pela pandemia do novo coronavírus.

Fundado há apenas quatro anos, o República em Marcha de Macron não conseguiu cumprir o objectivo de assentar raízes no país nas eleições municipais que tiveram a segunda volta no último domingo - três meses depois da primeira, em Março, já no início da pandemia.

A mudança de chefe de governo já era esperada, mas acontece dias depois da grande vitória dos Verdes nas municipais e da derrota do partido de Macron nas maiores cidades francesas. Édouard Philippe, o primeiro-ministro demissionário, foi eleito presidente da Câmara do Havre, o seu feudo regional. Nada impede o Presidente de voltar nomear Philippe primeiro-ministro, ma tudo indica que será escolhida uma nova figura para chefiar o governo.

No entanto, o que as sondagens mostram é que com a pandemia, Philippe se tornou mais popular, sobretudo entre os eleitores da direita moderada, da qual provém - e Macron ficou mais impopular, acentuando a tendência descendente do seu mandato.

Numa entrevista concedida à imprensa regional na quarta-feira, Macron manifestou o desejo de continuar a reforma do sistema de pensões, travada pela pandemia de covid-19. Admitiu, no entanto, que o Outono será um período difícil e que a sua prioridade será salvar empregos. Mas também a saúde, os jovens e os idosos estarão no topo da sua lista, assegurou, segundo o relato feito pelo jornal Le Figaro.